〈房產〉屋齡越買越老 高雄購屋族去年購屋屋齡達28年 創史上新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 10:50

房價走高，取得輕齡住宅更不易，房仲業者依內政部統計，指高雄市近 10 年平均購屋屋齡，2014 年平均購屋屋齡約為 15 年，10 年來持續老化，每晚一年買房，能買到的房子就越來越老，平均每年購屋屋齡遞增 1-2 年，來到 2023 年，平均購屋屋齡已達 28 年，刷新統計以來的史上最老紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察高雄近 10 年來的平均房價，同樣年年走高，顯示受高房價影響下，導致購屋屋齡不斷拉高，尤其近幾年高雄產業建設利多豐沛，帶動房價一路狂飆，指標熱區的房價甚至直接 3 級跳，民眾購屋壓力大增，也使得消費者若預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨，比如拉高屋齡、縮小坪數才有辦法如願成家，房子也因此越買越老、越買越小，以近十年的屋齡年增幅度來看，推估未來 1~2 年內，高雄平均購屋屋齡恐跨越 30 年老屋門檻。

觀察高雄主要行政區，2023 年全年平均購屋屋齡最年輕的前五名，由鼓山區奪冠，平均購屋屋齡約為 21 年，鼓山區房價也最高，平均單價已破 3 字頭；其次為左營區、前金區與楠梓區均為 23 年，第五名為新興區 24 年。反觀平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，平均購屋屋齡達 36 年，其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均超過 30 年以上。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，鼓山區內擁有高雄兩大購屋熱區，分別為屬於成熟重劃區的美術館特區及農十六豪宅特區，以美術館生活圈來說，區內多為中高總價大樓產品，平均房價水位高，新案供給量大，住宅平均屋齡相對新穎，該區街廓新穎，擁有美術館萬坪綠地及輕軌、台鐵交通機能，整體生活圈評價高，深受有力進駐市區的中高端客群青睞，而這些中高端客群偏好輕齡屋多過於老屋，也是影響整體平均購屋屋齡年輕化的原因之一。

李家妮指出，高屋齡行政區大多屬於蛋白區，房價水位較蛋黃區親民，照理說更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低才對，然而這些區域新案推出的情況不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗。