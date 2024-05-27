〈房產〉最大規模捷運場站開發案「M.Ark新北捷鑽」 擬Q3招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 15:23

全台規模最大捷運場站開發案「M.Ark 新北捷鑽 十四張站暨南機廠捷運土地開發案招商說明會」今 (27) 日登場，由招商總顧問仲量聯行協助新北市政府舉辦，說明本次開發效益評估及招商條件，擬第三季進行第二次公告招商，吸引多家國內大型開發商，包括將捷集團、冠德建設 (2520-TW)、興富發建設 (2542-TW)、富邦建設等建商出席。



新北捷運局副局長鄭智銘指出，「M.Ark 新北捷鑽」案前次公告期間時有 15 家潛在投資人購買標單，顯示本案具有市場投資潛力，但因遭逢疫情期間及烏俄戰爭等大環境因素，包括國際間原物料波動、央行數度升息等多種因素影響，無法順利成功招商。捷運局衡酌投資環境變遷，務實檢討全案招標條件，新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發基地面積約 4.3 萬坪，開發量體逾 25 萬坪，為吸引更多投資人參與，將全案基地分為 A 區基地及 B 區基地之 2 基地，同時公告招標，藉由分 2 基地規劃，A 區開發量體約 9 萬坪、B 區開發量體約 16 萬坪，可降低投資人投資財務壓力，預計今年 (2024) 第三季進行第二次公告招商。

鄭智銘進一步說明，新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發為全台最大捷運場站開發案，藉由雙捷運建設可連結安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，周邊既有環河快速道路及國道 3 號等，經由環河快速道路 15 分鐘直達信義計畫區、連接中永和地區，成為雙北重要交通節點及地標門戶，交通建設完善便捷與雙北市區相連接。

本次擬將都市計畫規定至少需設置商業設施使用 30% 容積樓地板面積比例規定設置於 A 區基地，與十四張捷運站得以強化區域商業發展機能，B 區基地則以住宅使用為主，兩區規劃產品單純便於管理，打造新店 A 級商業設施及優質住宅區，也可滿足不同投資人需求。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，「M.Ark 新北捷鑽」區位良好又具獨有河岸景觀及河濱公園，更可遠眺臺北 101 大樓，快速道路 15 分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區，在安坑輕軌於去年 (2023) 通車後，帶動交會站十四張站運量及周邊地區發展，大新店共榮生活圈已經成形，將成為雙北重要核心發展區域。近年新店區域經由重劃及產業轉型，型塑優質央北重劃住宅區及產業發展園區，帶動整體區域人口進駐及不動產開發效益，成為新北市熱門重點發展區域。

侯文信表示，因應 2050 年淨零排放政策及因應今日地震頻繁，在形塑本區域地標建築之際，亦考量高樓層建築特性應加強結構耐震能力及安全性，本案建物將以鋼骨結構（SC）興建，並應取得銀級以上綠建築、智慧建築標章及耐震標章，並設置連通西側河濱公園之人行及自行車道，與預留銜接北側水資源中心地景大平台，以提供更優質休憩空間，打造新店 A 辦辦公及優質住宅環境。

新北環狀線規劃如同日本山手線運用捷運系統串聯城市，於 2020 年第一階段通車後，透過場站開發已吸引人潮於捷運沿線活動，為運量帶來正面效益，帶動周邊開發完成地區產業發展。北環站及東環站也逐漸動工，將從各站「點」帶動沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為 TOD 城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。