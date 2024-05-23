〈房產〉北台灣房市新案尚未見震撼價 唯中工都更案在北市領風騷

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 12:00

2024 年市場資金充沛，但市調機構住展彙整 2024 年北北竹桃進場新案，截至 5 月已公開的預售屋、新成屋，開價亮眼度較屬區域創價，要說震撼則不比去年，台北市目前還沒有單價 200 萬元產品，新北市也不見三位數。台北市以中工 (2515-TW) 的都更案「中工鳴森苑」，如今一舉推上每坪 150 萬元水準表現較突出。

同時，以北台灣地區來看，2024 年以來，新竹地區亦無 8 字頭，桃園市青埔新案雖開價站上 7 字頭，還是難以亮點論斷，表現差強人意。

台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在 152.5 萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，相比去年大安區的「Diamond Towers 台北之星」開出單價 250 萬元水位有不小落差。而新北市去年已見新板特區「勝輝一邸」開出每坪破百萬元，後續揭露也達標，但今年迄今最高價則為蘆洲區的「新樸王樣」，均價 85 萬元，雖為區域市場咋舌價，卻也不算在同一個等級。

新竹地區也是類似狀態，去年在新竹市東區、新竹縣竹北市各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價 8 字頭，然今年目前平均最高開價只落在 73 萬元，

為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。而桃園市雖有青埔重劃區的「新大墨」開出平均單坪 70 萬元，比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6 字頭略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往 7 字頭走，不算太令市場意外。

住展發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素在於燙金素地珍稀，開發飽和，若走都更危老方向，整合也需一段時間，還加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣，不乏新案並非推在一線地段，或產品規劃以主流首購買盤為主，價位較難與精華區域高價宅相提並論，遂演此結果。

陳炳辰認為，其實以區域行情來說，像雙北市兩案表現已很突出，「中工鳴森苑」所在台北市民生社區圓環周邊，即便擁優質名聲，卻因老宅聚集不易推升房價，近年單價百萬元交易屬特定新案社區，如今一舉推上 150 萬元水位，展現一定的建商信心。而開價 8 字頭水位的「新樸王樣」，更是蘆洲區前所未有的住宅產品價碼，建商著眼在地新案少，此案又有市場最愛小坪數規劃，周邊交通與採買機能健全，加上姊妹區三重區房市大走強勢，讓建商自信爆棚開出挑戰價。