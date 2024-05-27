〈房產〉2024年Q1中古屋買氣大比拚　桃園這區每天成交逾7件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-27 17:02

市場資金充沛，房仲業者統計以 2024 年首季全台中古屋交易量前十行政區來看，發現桃園市中壢區以 717 件榮登桂冠，也是唯一連續兩年第一季站穩 700 件以上的行政區。從房市區域熱度觀察，桃園市、台中市各有 2 個行政區上榜，新北市 5 區入榜交易最熱絡，其中 4 區都在新北第一圈，顯示脫北潮仍持續中。

觀察今年第一季中古屋交易量表現，桃園市中壢區與桃園區分別以 717 件和 697 件榮登冠、亞軍寶座，中壢區相當於每天平均成交超過 7 件，買氣相當火熱。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園市鄰近大台北地區，在雙北房價居高不下的狀況下，加上 TPASS 助攻，節省通勤族交通時間與通勤成本，讓北北桃生活圈成形，越來越多購屋者把目光從雙北移至桃園，造就「脫北」現象。

而桃園區和中壢區則是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通相當便利，且該二區平均單價為 28-29 萬元左右，尤其中壢區平均總價僅為千萬出頭，房價相比雙北親民許多，因此吸引不少通勤族與有置產需求的民眾入主。

台中市則有西屯區與北屯區入圍前五。陳金萍說明，西屯區以 609 件成交件數排名第四，該區因開發歷史較久，生活機能完善，加上鄰近台中科學園區，因此吸引不少在中科上班的民眾置產於此。值得注意的是，隨著台積電 1.4 奈米新廠落腳台中二期，在科技題材效應下，讓西屯區房市發展添柴火，買氣有望更加火熱。而北屯區隨著巨蛋體育館、漢神洲際購物中心等建設陸續到位，北屯區的生活機能將更加完善，加上捷運綠線、台 74 線環狀快速公路等讓交通機能更趨便利，讓北屯區房市交易熱絡。

新北市則有 5 個行政區入圍前 10 名榜內，其中淡水區以 638 件奪下季軍，陳金萍表示，淡水區除了有捷運紅線連接雙北地區外，還有淡海輕軌加強區內交通網絡。隨著淡北道路和淡江大橋等設施的逐步到位，未來往返台北市中心將更加方便。且淡水區成交平均總價僅為千萬左右，在低總價優勢下，吸引不少首購族群進場卡位，帶動交易量攀升。