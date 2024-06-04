興富發正式終止與凱悅酒店集團在新北金山渡假酒店合作案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-04 14:58
建商興富發 (2542-TW) 集團今 (4) 日發表聲明指出，興富發集團和凱悅酒店集團，針對「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）合作案，雙方已合意終止合作關係，目前另與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。。
興富發指出，興富發集團在 2016 年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。
同時，興富發集團與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung) 及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中，致力於為旅客提供國際級的住宿體驗。同時，興富發集團本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間的相關事務，並尊重其意願。
興富發集團在新北市金山開發渡假酒店，在 2020 年 5 月底動工，目標將金山打造成第二個礁溪，成為溫泉度假勝地，在地理位置方面，金山凱悅度假酒店位在新北市金山區環金路上，距離知名的金山老街只要 5 分鐘車程，周邊景點包含香火鼎盛的金山財神廟、中角灣衝浪基地、著名的朱銘美術館、野柳地質公園，約 15-20 分鐘可到達。
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