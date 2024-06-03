雍智科三大產品線成長 今年營收估年增1成創新高

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-03 11:15

測試介面廠雍智科 (6683-TW) 今 (3) 日召開股東會，總經理劉安炫表示，今年下半年隨著客戶庫存去化完畢，加上 AI 帶動主晶片與周邊晶片需求，三大產品線測試載板 (Load Board)、老化測試板(Burn in board) 與探針卡都將較去年成長，今年營收將年增 1 成創新高。

法人看好，雍智科今年營收將年增 1 成以上，超過 2022 年水準，毛利率也隨著營收增加、有機會再優於去年，維持 50% 以上。

劉安炫指出，多數應用庫存已去化完畢，客戶有庫存回補跡象，包括消費性、車用與手機，且現階段 AI 帶動 HPC 主晶片，周邊如高速傳輸、PMIC 與 RF 等全部都會起來，整體下半年展望還不錯。

針對三大產品線，劉安炫說，自家 Load board 在全球市占率高，受惠客戶結構與技術成熟，今年成長幅度會位居三大產品線之冠，Burn in board 也受惠車用與 AI 應用，需求同樣樂觀。

劉安炫也看好探針卡發展，預期未來進入先進封裝後，晶圓測試 (CP) 扮演的角色逐步重要，很多測試都會率先在晶圓測試階段進行，雍智科也會投入更多資源在探針卡領域，短期會先以策略夥伴合作為主，待量能變大後，才會考慮自製，目前 VPC、MEMS 探針卡都有涉略，預期會有很大的成長空間。

雍智科也購入竹北市土地與建物，預計將把現有辦公室移過去，現在所在地將用於增加 PCB 組裝產能，預期產能將達倍增。