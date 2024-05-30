精測下半年營運彈升 搶美系電動車大廠訂單

鉅亨網記者魏志豪 桃園 2024-05-30 19:53

探針卡業者精測 (6510-TW) 今 (30) 日舉行股東會，總經理黃水可表示，隨著 AI 應用發酵，探針卡往高頻、高速發展，近期也獲得美系電動車大廠青睞，合作高階探針卡，用於測試自動輔助駕駛晶片，也看好下半年在手機、HPC 帶動下，稼動率將回升至 7 成以上。

針對 AI，黃水可說，AI 晶片相關供應商都是精測客戶，除了板子大部分都有涉入，探針卡也有局部，客戶涵蓋北美、台灣與中國三地，目前北美與中國探針卡貢獻較快，有些已小量生產、有些在驗證。

黃水可補充，近幾個月接案呈現逐月增加，且第三季要上市的產品，第二季已經要開始慢慢準備了，精測之前稼動率 40-50%，現在約 50-60%，預期第三季有機會達 70%，而 70% 已是接近滿載的水準。