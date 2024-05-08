旺矽Q1毛利率衝5成 EPS 4.18元寫次高 擬斥16億元建新廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 18:17

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，受惠產品組合優化與有利的匯兌環境，首季營運三率三升，其中，毛利率達 5 成，創下歷史新高，稅後純益 3.94 億元，季增 43.27%，年增 40.71%，每股稅後純益 4.18 元，雙雙改寫同期新高與歷史次高。

另外，旺矽今日也公告，為因應未來營運及業務發展所需，預計投入不超過新台幣 16 億元，進行自建廠房工程，將依規劃時程進行。法人看好，由於現階段旺矽探針卡產能滿載，擴增新產能將進一步滿足客戶需求。

旺矽第一季營收 20.47 億元，季減 6.69%，年增 14.74%，毛利率 50.12%，季增 2.54 個百分點，年增 2.79 個百分點，營益率 18.9%，季增 2.83 個百分點，年增 0.59 個百分點，稅後純益 3.94 億元，季增 43.27%，年增 40.71%，純益率 19.25%，季增 6.73 個百分點，年增 3.55 個百分點，每股稅後純益 4.18 元。

旺矽指出，在生成式 AI 熱潮下，AI 晶片需求強勁，雲端服務供應商 (CSP) 也投入自製晶片，帶動整體通訊產業規格升級，晶片也需要更高規的探針卡協助檢測良率，帶動探針卡需求向上攀升，旺矽憑藉堅實技術底蘊，完整產品佈局與在地服務優勢，成為國際級客戶的首選合作夥伴。

研調機構 TechInsights 最新的探針卡報告中，旺矽在全球探針卡排名，由去年的第五名晉升至第四名，旺矽指出，該數據顯示客戶對公司技術的肯定。

在測試機台領域，旺矽以自身研發的創新技術，提供客戶在開發晶片時所需的精密量測設備，尤其現階段晶片設計複雜度更勝以往，客戶更仰賴高度客製化的機台來協助解決工程端的量測需求，公司與客戶密切合作，量身訂造出更符合客戶需求 Thermal 與 Advance Semiconductor Testing (AST) 測試機台，獲得客戶肯定，全球市佔率也跟著攀升。

在光電測試 (PA) 領域，旺矽藉由過去耕耘 LED 的技術，跨入門檻更高的 VCSEL & Micro LED 領導供應商，也是國際級客戶在新應用領域中首選合作廠商。