旺矽Q1毛利率衝5成 EPS 4.18元寫次高 擬斥16億元建新廠
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 18:17
探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，受惠產品組合優化與有利的匯兌環境，首季營運三率三升，其中，毛利率達 5 成，創下歷史新高，稅後純益 3.94 億元，季增 43.27%，年增 40.71%，每股稅後純益 4.18 元，雙雙改寫同期新高與歷史次高。
另外，旺矽今日也公告，為因應未來營運及業務發展所需，預計投入不超過新台幣 16 億元，進行自建廠房工程，將依規劃時程進行。法人看好，由於現階段旺矽探針卡產能滿載，擴增新產能將進一步滿足客戶需求。
旺矽第一季營收 20.47 億元，季減 6.69%，年增 14.74%，毛利率 50.12%，季增 2.54 個百分點，年增 2.79 個百分點，營益率 18.9%，季增 2.83 個百分點，年增 0.59 個百分點，稅後純益 3.94 億元，季增 43.27%，年增 40.71%，純益率 19.25%，季增 6.73 個百分點，年增 3.55 個百分點，每股稅後純益 4.18 元。
旺矽指出，在生成式 AI 熱潮下，AI 晶片需求強勁，雲端服務供應商 (CSP) 也投入自製晶片，帶動整體通訊產業規格升級，晶片也需要更高規的探針卡協助檢測良率，帶動探針卡需求向上攀升，旺矽憑藉堅實技術底蘊，完整產品佈局與在地服務優勢，成為國際級客戶的首選合作夥伴。
研調機構 TechInsights 最新的探針卡報告中，旺矽在全球探針卡排名，由去年的第五名晉升至第四名，旺矽指出，該數據顯示客戶對公司技術的肯定。
在測試機台領域，旺矽以自身研發的創新技術，提供客戶在開發晶片時所需的精密量測設備，尤其現階段晶片設計複雜度更勝以往，客戶更仰賴高度客製化的機台來協助解決工程端的量測需求，公司與客戶密切合作，量身訂造出更符合客戶需求 Thermal 與 Advance Semiconductor Testing (AST) 測試機台，獲得客戶肯定，全球市佔率也跟著攀升。
在光電測試 (PA) 領域，旺矽藉由過去耕耘 LED 的技術，跨入門檻更高的 VCSEL & Micro LED 領導供應商，也是國際級客戶在新應用領域中首選合作廠商。
展望後市，半導體領導廠商與多數研調機構都一致認為今年會是半導體恢復成長的一年，AI 相關應用將是今年產業成長的主要動能，旺矽與國際級客戶在測試領域裡面密切的合作，是國際大廠長期合作開發測試方案的首選供應商，未來半導體測試領域的產品完整度與國際級客戶長遠合作，以及豐沛的半導體在地供應鏈服務，都將為旺矽迎來更多國際級的合作夥伴。
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