輝達有望超車蘋果 成為全球市值第二高公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 23:28

根據路透周五 (31 日) 報導，輝達有望很快超車蘋果，成為全球市值第二高的公司，這家人工智慧 (AI) 革命背後的王者將挑戰統治華爾街數十年的 iPhone 製造商。

幾乎所有的 AI 應用如 OpenAI 的 ChatGPT，都依賴輝達的高階晶片，這讓該公司的股價在過去一年裡成長近兩倍，達到 2.72 兆美元。

Zacks 投資管理公司的客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示：「這當然值得注意，因為蘋果長期以來一直占據主導地位，尤其是在成長和創新方面。但最近，蘋果的創新曲線似乎已經趨平，顯示出未來成長放緩。」

輝達今年也成為市值從 1 兆美元到 2 兆美元成長速度最快的公司，超過亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和沙烏地阿美(Saudi Aramco)。

自從大約一年前公布井噴式財測以來，輝達的營收和獲利一直輕鬆打敗華爾街分析師的高預期，隨著大型科技公司急於嵌入 AI 應用，對其圖形處理器 (GPU) 的需求遠遠超過供應。

不過分析師對輝達的獲利預期大幅上調，導致其股票股預期獲利估值下降，儘管該股股價仍在飆升。LSEG 數據顯示，輝達預期本益比為 37 倍，而一年前為 48 倍。

與此同時，輝達在衍生性商品市場也很受歡迎，其中 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL-US) 是最大的單一股票 ETF。Lipper 的數據顯示，在輝達上周公布業績之前，該基金的每日交易額首次達到 10 億美元，其總淨資產本週達到創紀錄的 28.2 億美元。