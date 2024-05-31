輝達有望超車蘋果 成為全球市值第二高公司
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 23:28
根據路透周五 (31 日) 報導，輝達有望很快超車蘋果，成為全球市值第二高的公司，這家人工智慧 (AI) 革命背後的王者將挑戰統治華爾街數十年的 iPhone 製造商。
截稿前，輝達 (NVDA-US) 周五盤中股價下跌 1.07%，每股暫報 1,093.21 美元，市值為 2.68 兆美元；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.53%，每股暫報 190.28 美元，市值為 2.91 兆美元。
幾乎所有的 AI 應用如 OpenAI 的 ChatGPT，都依賴輝達的高階晶片，這讓該公司的股價在過去一年裡成長近兩倍，達到 2.72 兆美元。
相較之下，今年早些時候，蘋果公司把第一的位置讓給微軟 (MSFT-US)，這家曾經風光一時的公司正在努力應對 iPhone 需求疲軟和中國市場競爭激烈的問題，其最新市值為 2.93 兆美元。
Zacks 投資管理公司的客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示：「這當然值得注意，因為蘋果長期以來一直占據主導地位，尤其是在成長和創新方面。但最近，蘋果的創新曲線似乎已經趨平，顯示出未來成長放緩。」
他還說：「另一方面，輝達能夠抓住一波又一波的成長。從遊戲需求開始，然後是加密貨幣，現在是人工智慧，該公司已經能夠完美地將創新與需求相匹配，這等於爆炸式成長。 」
輝達在標普 500 指數和那斯達克指數中權重很大，在推動美股寫下紀錄新高方面發揮關鍵作用，其中標普 500 指數今年漲幅的三分之一以上來自輝達的推動。
輝達今年也成為市值從 1 兆美元到 2 兆美元成長速度最快的公司，超過亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和沙烏地阿美(Saudi Aramco)。
自從大約一年前公布井噴式財測以來，輝達的營收和獲利一直輕鬆打敗華爾街分析師的高預期，隨著大型科技公司急於嵌入 AI 應用，對其圖形處理器 (GPU) 的需求遠遠超過供應。
不過分析師對輝達的獲利預期大幅上調，導致其股票股預期獲利估值下降，儘管該股股價仍在飆升。LSEG 數據顯示，輝達預期本益比為 37 倍，而一年前為 48 倍。
與此同時，輝達在衍生性商品市場也很受歡迎，其中 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL-US) 是最大的單一股票 ETF。Lipper 的數據顯示，在輝達上周公布業績之前，該基金的每日交易額首次達到 10 億美元，其總淨資產本週達到創紀錄的 28.2 億美元。
選擇權交易員看漲輝達，因其股價飆升後，近幾個交易日該股的交易量 (尤其是看漲選擇權交易量) 有所回升。根據路透對 Trade Alert 數據的分析，本周四是輝達連續第五個交易日有超過 100 萬的看漲選擇權易手，這是該股歷史上最長的一次。
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