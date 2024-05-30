〈財報〉百思買上季獲利表現佳 支撐盤前股價漲逾8%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 20:19

美國家電零售巨擘百思買 (Best Buy) 周四 (30 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，由於美國通膨頑強，消費者抑制支出影響消費電子產品需求，該季同店銷售降幅超出華爾街分析師預期，儘管如此，超預期的獲利表現仍支撐投資人信心，盤前股價漲逾 8%。

展望未來，百思買維持全年同店銷售預期，即持平至最多下滑 3%。該公司財務長 Matt Bilunas 在聲明中表示，放眼今年剩餘時間，預料同店銷售將每季逐步改善，堅信正趨向全年同店銷售預期的中值。

全年獲利與營收方面，該公司預估全年經調整後每股獲利介在 5.75 至 6.20 美元區間、營收則介在 413 億至 426 億美元區間。

根據財報，百思買第一季 (截至 5/4) 營收年減 6.5% 至 88.5 億元，低於分析師預估的 89.6 億元，其中美國線上營收下滑 6.1%；該季淨利報 2.46 億美元，合每股獲利 1.13 美元、經調整後每股獲利為 1.2 美元，高於分析師預估的 1.08 美元。

圖：百思買財報

值得注意的是，這家家電零售巨擘上季同店銷售下滑 6.1%，連續第十季下滑且「略低」公司預期，也不及分析師預期的 4.9% 降幅，主要原因是家電、家庭影院、遊戲和手機銷售疲軟，。