路透：特斯拉計劃在中國推出先進FSD系統

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 19:45

路透周四 (30 日) 援引三名知情人士消息報導，特斯拉正準備向中國相關部門註冊其「全自動輔助駕駛」(Full-Self Driving, FSD) 系統，替今年推出這一先進的功能做準備。據悉，該公司還考慮在其第二大市場中國推出 FSD 月費訂閱制。

兩位知情人士透露，在中國工信部成功完成軟體註冊，將替特斯拉內部測試 FSD 鋪平道路，讓測試人員在中國的公共道路上駕駛，隨後在未來幾個月向中國用戶提供升級版。

該公司目前在中國提供兩款較不先進的自動駕駛輔助系統，費用為人民幣 6.4 萬元 (約 8,800 美元)，未來可能會以月付約 98 美元左右的價格提供 FSD 服務。根據路透之前報導，特斯拉也考慮將 FSD 授權給中國的其他汽車製造商。

FSD 在中國的銷售將特斯拉開闢一個新的收入來源，面對中國電動車製造商不斷增加的折扣和競爭，今年前四個月，該公司在中國的銷量下滑 7.6%。

總部位於上海的顧問公司 Automotive Foresight 董事總經理張豫 (Yale Zhang) 表示，特斯拉在中國推出 FSD 也將「迫使其他電動車新創公司加快研發」。

特斯拉正在加倍努力透過在中國收集和處理數據，推動其自動駕駛系統的全球發展，這是執行長馬斯克策略轉變的一部分。

該公司力拚將 FSD 的第 12 版引入中國，這是該軟體的最新版本，馬斯克表示，這讓他相信特斯拉有能力推出完全自動駕駛系統。

中國對手的競爭激烈

特斯拉用人工智慧 (AI) 模型訓練自動駕駛系統，有些人認為，這種模式是製造自動駕駛汽車的一種方式，可以讓汽車學習得更快，在道路上做出更像人類的決定。