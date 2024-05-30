〈經濟部長談話〉台灣不用擔心荷蘭病 半導體+ AI可保台灣再風光50年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-30 20:58

經濟部長郭智輝今 (30) 日邀媒體茶敘，他於記者會中強調，台灣不會有「荷蘭病」，AI 加半導體可保台灣再風光 50 年，許多半導體投資海外晶圓廠，但先進的核心製程有 9 成都還留在台灣手上，並未削弱競爭力，AI 及半導體產品都需要完整的產業供應鏈，請大家不用擔心台灣會有「荷蘭病」。

AI、半導體成為我國未來經濟發展雙引擎，日前國發會主委劉鏡清表示，發展 AI 的同時，需兼顧經濟發展平衡，國發會預計在 3 個月內，提出國家未來 4 年計畫，以平衡產業發展為目標。政大金融系教授殷乃平表示，台灣產業荷蘭病的徵兆浮現，投資、人才集中在 AI 科技業。

媒體問台灣是否會有「荷蘭病」，郭智輝強調「大家完全不用擔心」，因為 AI 及半導體產品需要一個產業鏈來完成，而且全球有有 80% 至 90% 高階 AI 伺服器由台灣生產，未來國人只要加速學習 AI 應用面，例如智慧機械、智慧製造，這些產業若都能留在台灣，就可以引領世界。

郭智輝說明，過去 50 年，台灣靠半導體產業造就傲人的經濟成長率，未來 50 年，光靠著 AI 晶片和伺服器，就能讓台灣再風光 50 年。許多半導體投資海外晶圓廠，如台積電、聯電和華邦電已經都往外走，但先進的核心製程有九成都還留在台灣手上，並未削弱台灣的產業競爭力，業者的海外出走單純是是為了使用當地資源和擴大合作，所以他根本不擔心。

有媒體質疑 AI 會否只是下一座護國神山，無法帶領台灣其他產業起飛。郭智輝表示，AI 不絕只是護國神山，AI 的相關技術可應用在「大健康」產業，如生技、醫技，可以讓人類平均壽命從 80 歲到 100 歲，透過 AI 可以早期發現，如基因檢測的精準治療。