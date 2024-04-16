〈新內閣人事〉財經內閣大換血 崇越董事長郭智輝任經濟部長 彭金隆接掌金管會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-16 11:13

行政院新內閣人事第三場發佈會於今 (16) 日上午舉行，由準閣揆卓榮泰偕同準行政院秘書長龔明鑫，主要為財經部會官員，卓強調這一波發佈是「智慧創新」，包括經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、金管會主委彭金隆、數位部長黃彥男、工程會主委陳金德及國科會主委吳誠文等 6 位。

準經濟部長郭智輝，曾任崇越集團董事長、台灣管理學會理事長、台北大學企業管理學系兼任教授、全球品牌管理協會副理事長、財團法人台灣亞太發展基金會常務董事、中華民國棒球協會理事，涉足半導體科技業，橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域。

準數位發展部部長黃彥男，為台灣資通訊領域的頂尖專家、中研院資創中心主任及特聘研究員，關貿網路公司董事，行政院數位國家創新經濟推動小組（DIGI＋）民間咨詢委員，涉足資通訊科技做跨領域研究，在資安、AI、智慧物聯網領域皆有專業，曾擔任許多政府部門的民間諮詢委員。

準國發會主委劉鏡清，前資誠創新諮詢公司董事長，也是業界少數具有產業實務與專業顧問雙重經驗的專家。

準國科會主委吳誠文，現為南台科技大學校長，國家運動科學中心的董事長，曾任清華大學副校長、成功大學副校長與工研院資訊與通訊研究所所長，在學術、研發與產業界資歷豐富，尤其在半導體產業領域更是突出，曾經是揚名國際、家喻戶曉的巨人少棒隊主力投手。

準金管會主委彭金隆，政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會保險局人身保險商品審查委員。

準公共工程委員會主委陳金德，現任信賴台灣之友會秘書長，曾任第 2 及第 3 屆國大代表、台灣中油董事長、宜蘭縣代理縣長。