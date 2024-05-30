外資今年第4大賣超 甩賣台股435億元 砍出台積電及鴻海都逾1.4萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 18:47

台股龐大市場賣壓出籠，今 (30) 日終場指數下跌 298.02 點或 1.38%，收在 21364.48 點，成交量 4176.15 億元，總計台北股市連兩日大跌 493.93 點，急跌走勢並摜破 5 日及 10 日線。同時，今天外資出重手調節 435.07 億元，賣超台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 都超過 1.4 萬張，外資賣盤並擴及部分金控股。

台股本周企圖挑戰 2 萬 2 高點失利後，外資出現連三賣，累計三天賣超 733 億元，今天賣超 435.07 億元，為今年以來第 4 大賣超金額；今天投信也賣超 18.99 億元；自營商提款 71.75 億元，三大法人合計賣超 525.81 億元。在期貨市場部分，今天外資交易淨口數爲 1683 口，未平倉合約口數淨額爲 14412 口。

外資買超較多的個股爲，聯強、國泰金、永豐金、名軒、東元、京元電子、健鼎、凌陽、瑞昱、力鵬；5 月 30 日台北股市集中市場外資賣超較多的個股爲，長榮航、中鋼、宏碁、新光金、合庫金、中信金、台積電、正新、鴻海、第一金。

投信買超較多的個股爲，長榮航、正新、聯電、國票金、長華 *、中華電、國產、京城銀、至上、上海商銀；5 月 30 日台北股市集中市場投信賣超較多的個股爲，聯強、南亞、京元電子、中信金、東元、永豐金、文曄、緯創、健鼎、兆豐。

自營商買超較多的個股爲，開發金、友達、聯電、聯強、陽明、中工、台郡、台泥、萬海、精英；5 月 30 日台北股市集中市場自營商賣超較多的個股爲，長榮航、光寶科、鴻準、鴻海、瀚宇博、東聯、仁寶、廣宇、神達、群創。