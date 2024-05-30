盤後速報 - 臻鼎-KY(4958)下週(6月6日)除息3.28元，預估參考價121.23元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
臻鼎-KY(4958-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。
以今日(5月30日)收盤價124.50元計算，預估參考價為121.23元，息值合計為3.28元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
臻鼎-KY(4958-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。近5日股價上漲5.17%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|124.50
|3.275
|2.63%
|0.0
|2023/06/05
|114.5
|6.0
|5.24%
|0.0
|2022/06/20
|111.0
|5.0
|4.5%
|0.0
|2021/06/30
|108.5
|4.5
|4.15%
|0.0
|2020/07/08
|137.0
|4.5
|3.28%
|0.0
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