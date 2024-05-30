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鉅亨速報

盤後速報 - 臻鼎-KY(4958)下週(6月6日)除息3.28元，預估參考價121.23元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

臻鼎-KY(4958-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.28元。

以今日(5月30日)收盤價124.50元計算，預估參考價為121.23元，息值合計為3.28元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

臻鼎-KY(4958-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。近5日股價上漲5.17%，集中市場加權指數上漲0.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 124.50 3.275 2.63% 0.0
2023/06/05 114.5 6.0 5.24% 0.0
2022/06/20 111.0 5.0 4.5% 0.0
2021/06/30 108.5 4.5 4.15% 0.0
2020/07/08 137.0 4.5 3.28% 0.0

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