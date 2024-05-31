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鉅亨速報

盤後速報 - 永裕(1323)下週(6月7日)除息1元，預估參考價30.2元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05

永裕(1323-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(5月31日)收盤價31.20元計算，預估參考價為30.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

永裕(1323-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種塑膠製品製造.批發。各種塑膠模具及機械零件之加工製造及買賣。塑膠原料染色之加工業務。近5日股價下跌0.16%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/07 31.20 1.0 3.21% 0.0
2023/06/19 32.5 1.1 3.38% 0.0
2022/06/23 34.15 1.6 4.69% 0.0
2021/07/09 35.9 1.6 4.46% 0.0
2020/07/10 33.7 1.6 4.75% 0.0

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