盤後速報 - 永裕(1323)下週(6月7日)除息1元，預估參考價30.2元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05
永裕(1323-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(5月31日)收盤價31.20元計算，預估參考價為30.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
永裕(1323-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種塑膠製品製造.批發。各種塑膠模具及機械零件之加工製造及買賣。塑膠原料染色之加工業務。近5日股價下跌0.16%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/07
|31.20
|1.0
|3.21%
|0.0
|2023/06/19
|32.5
|1.1
|3.38%
|0.0
|2022/06/23
|34.15
|1.6
|4.69%
|0.0
|2021/07/09
|35.9
|1.6
|4.46%
|0.0
|2020/07/10
|33.7
|1.6
|4.75%
|0.0
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