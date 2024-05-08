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鉅亨速報

營收速報 - 2024年5月8日台股大型公司4月營收一覽（新增29家）

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 07:55

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2024年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計52家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
技嘉-電腦及週邊設備業 285.24億 290.5%
瑞智-電機機械 20.54億 52.9%
矽統-半導體業 1,650.60萬 41.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
矽統-半導體業 1,650.60萬 29.8%
嘉聯益-電子零組件業 6.17億 28.1%
技嘉-電腦及週邊設備業 285.24億 17.6%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達52家。其中營收年增大於 25％有12家，年增小於-20％有9家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 12家
大於50億 >= 0% 22家
大於50億 < 0% 9家
大於50億 <= -20% 9家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 2141.6%
技嘉-電腦及週邊設備業 285.24億 290.5%
臻鼎-KY-電子零組件業 110.57億 54.9%
瑞智-電機機械 20.54億 52.9%
南亞科-半導體業 32.06億 41.9%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 82.6%
矽統-半導體業 1,650.60萬 29.8%
嘉聯益-電子零組件業 6.17億 28.1%
技嘉-電腦及週邊設備業 285.24億 17.6%
元晶-光電業 3.93億 16.6%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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