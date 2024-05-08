營收速報 - 2024年5月8日台股大型公司4月營收一覽（新增29家）
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計52家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|技嘉-電腦及週邊設備業
|285.24億
|290.5%
|瑞智-電機機械
|20.54億
|52.9%
|矽統-半導體業
|1,650.60萬
|41.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|矽統-半導體業
|1,650.60萬
|29.8%
|嘉聯益-電子零組件業
|6.17億
|28.1%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|285.24億
|17.6%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達52家。其中營收年增大於 25％有12家，年增小於-20％有9家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|12家
|大於50億
|>= 0%
|22家
|大於50億
|< 0%
|9家
|大於50億
|<= -20%
|9家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|2141.6%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|285.24億
|290.5%
|臻鼎-KY-電子零組件業
|110.57億
|54.9%
|瑞智-電機機械
|20.54億
|52.9%
|南亞科-半導體業
|32.06億
|41.9%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|82.6%
|矽統-半導體業
|1,650.60萬
|29.8%
|嘉聯益-電子零組件業
|6.17億
|28.1%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|285.24億
|17.6%
|元晶-光電業
|3.93億
|16.6%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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