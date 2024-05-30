臻鼎沈慶芳：今年上半年有成長力道 2025年營運挑戰新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 16:47

PCB 及 IC 載板大廠臻鼎科技 (4958-TW)，今 (30) 日召開股東常會。董事長沈慶芳指出，2025 年年上半年如往年一樣是公司的營運淡季，但相較去年同期的低基期仍將迎來成長。同時，隨著下半年客戶新品備貨旺季到來，加上 IC 載板、伺服器、車載營收貢獻升溫。

臻鼎看好今年營運將重回成長，2025 年可望挑戰歷史新高。

沈董事長指出，今年以來消費性電子終端需求回溫幅度尚不明顯，但臻鼎在 One ZDT 一站購足策略下，持續將產品組合分散至多元應用，在 IC 載板、伺服器、車載皆有訂單斬獲，可望持續締造優於產業平均水準的成長率，公司中長期擴張腳步不變。

市場持續關注臻鼎在 AI 伺服器方面的發展，沈慶芳指出，相較過往通用型伺服器以多層硬板結構為主，AI 伺服器隨著新平台陸續推出，產品結構增加高階 HDI 製程，而高階 HDI 向來是臻鼎所擅長的領域，公司在產品陸續進入客戶認證階段之下，看好未來高階 AI 伺服器營收貢獻將逐年攀升。

沈慶芳並強調，2024 年是臻鼎大病初癒的一年，在營運溫和復甦的基調上，公司持續積極落實「布局全球，發展高階」的營運方向。泰國巴真府新廠第一期正按計畫順利建設中，在 2025 年上半年試產，2025 年下半年小量產之後，將可承接客戶在高階伺服器 / 車載 / 光通訊等相關領域之訂單，不斷優化公司產品組合，並擴大市占率。

臻鼎 - KY 的年營收高點是在 2022 年的 1713.56 億元，而臻鼎在 ABF、DT 載板及在台建置的軟板廠，目 前仍擴充之中。