臻鼎-KY首季EPS1.03元 沈慶芳：估全年將溫和成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 19:27

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (10) 召開法人說明會並公布最新獲利成績，臻鼎 - KY2024 年第一季歸屬母公司稅後純益 9.77 億元，季減 72.12%，年增 94.08%，每股純益 1.03 元，爲歷年同期次高，雖然目前市場 PCB 降價風仍在吹，臻鼎董事沈慶芳指出，估 2024 年全年將溫和成長。

同時，臻鼎 - KY 營運長李定轉指出，今年 PCB 市場的產品價格壓力仍在，但相對於 2023 年的降價壓力，將顯得相對和緩。

臻鼎 - KY2024 年第一季營收爲 325.1 億元，毛利率 16.42%，季減 5.05 個百分點，年增 0.33 個百分點，第一季歸屬母公司稅後純益 9.77 億元，季減 72.12%，年增 94.08%，每股純益 1.03 元，爲歷年同期次高。預估第二季營收將相對於第一季溫和成長。

臻鼎 2024 年第一季營收爲 325.1 億元其中電腦消費及車載 / 伺服器 / 基地台實現雙位數年增，IC 載板則是三位數年增並創下單季歷史新高。在產品組合調整與內部效率改善，也增進了獲利能力。

臻鼎董事長慶芳表示，臻鼎看好未來幾年公司在伺服器及車載營收皆將雙位數增長。AI 伺服器產品自 2023 年開始貢獻營收，2024 年持續擴大客戶份額；車載方面，包含 ADAS 雷達、Domain 域控板、及動力電池相關產品公司皆有佈局。整體而言，今年在產品結構持續調整之下預期將溫和成長，明年將加速成長。

此外，沈慶芳指出，臻鼎的 IC 載板業務也已進入快速成長階段，第一季相關營收創下單季新高。其中 BT 載板產能利用率達逾 80%，單季已獲利，ABF 亦在去年低基期上大幅年增，營收與產能利用率可望逐季走高。公司仍目標 2023-2027 營收複合成長率 > 50%，並於 2030 年成為全球 IC 載板前五大供應商之一。

沈慶芳說，在行動通訊與電腦消費領域，臻鼎不僅在折疊手機方面已配合多家客戶出貨，在 AI 手機與 AI PC 方面亦積極與客戶合作開發新品，佈局相當完整。未來細線路、高層數的高階 PCB 板需求持續看增，有助於臻鼎進一步擴大優勢。