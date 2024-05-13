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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.17元，預估目標價為124元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:12

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.17元，其中最高估值12.5元，最低估值7.17元，預估目標價為124元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 12.5(12.5) 15.41 14.81
最低值 7.17(7.17) 8.6 9.72
平均值 9.37(9.49) 11.3 11.99
中位數 9.17(9.5) 10.6 11.45

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 171,759,000 192,127,000 198,092,530
最低值 158,160,000 167,127,450 171,550,830
平均值 165,964,370 179,928,850 187,862,170
中位數 164,992,000 179,873,000 193,943,150

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 6.55 15.02 10.21 8.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 151,398,038 171,356,495 155,022,197 131,278,537

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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