日本央行委員安達誠司暗示 若日元貶值對通膨影響大就會升息
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 20:26
日本央行 (BOJ / 日銀) 委員安達誠司 (Seiji Adachi) 周三 (29 日) 表示，如果日元大幅下跌推高通膨，或者日本民眾對未來物價走勢的看法超乎預期，央行可能會升息。
安達在一次演講中表示，雖然短期匯率走勢本身不會引發政策轉變，但如果日元持續過度下跌並對通膨預期產生重大影響，央行可能會升息。
他也表示，日本央行在指導政策時，不僅要考慮經濟和物價的下行風險，還要考慮上行風險。他說：「我們必須盡一切辦法避免過早升息。但如果過於關注下行風險，我們可能會看到通膨加速，從而迫使我們隨後大幅收緊貨幣政策。」
值得注意的是，安達還暗示近期升息的可能性，他說：「只要潛在的通膨率繼續朝著 2% 的方向發展，就有必要逐步調整貨幣支持的程度，以反映經濟、價格和金融的發展。」
上述言論凸顯出，日元疲軟對日銀下次升息時機的影響可能越來越大。一些分析師認為，日本央行最快可能在 7 月升息。
不過安達的言論未能支撐日元。受美國公債殖利率上升影響，日元兌美元匯率跌至四周低點。截稿前，1 美元兌日元匯率報 157.26 日元。
安達說，由於進口成本上升和薪資持續上漲的前景，今年夏季到秋季左右，消費者通膨將再次加速。如果日元加速或持續下跌，消費者通膨可能會比預期更快反彈，而這種情況發生在通膨持續穩定超過 2% 的可能性更高的時候，就可能需要提前升息時間。
他認為理想情況下，日本央行將以「緩慢步伐」升息，以配合潛在通膨的穩步上升。
今年以來，儘管日本央行 3 月決定結束長達 8 年的負利率，但日元兌美元仍貶值約 10%，因為市場聚焦的是美國和日本之間仍然存在巨大的利率差異。
另外，日元疲弱已成為令決策者頭痛的問題，他們擔心進口成本上升會打擊消費，並導致一些市場人士押注近期升息的可能性，以減緩日元的貶值。
根據日本內閣府周三公布的一項調查，由於物價上漲衝擊家庭，日本 5 月消費者信心連續第二個月惡化。日本政府下調對消費者信心的評估，並表示「改善正在停滯」，而上個月的看法還正在改善。
升息、縮減購債規模時間尚未明朗
對近期升息的預期推動日本 10 年期公債殖利率周三升至 1.07%，為 2011 年 12 月以來的最高水準。一些交易商也押注，日銀可能在下個月決定全面縮減購債規模。先前日銀在 5 月 13 日意外縮減購債規模，令市場措手不及。
安達稱，日銀將在未來某個時候縮減購債規模，以配合其 3 月決定結束將債券殖利率限制在零附近的政策。但他表示，3 月 13 日縮減購債規模沒有政策意義，並稱現在判斷日本長期殖利率近期的升勢能否持續還為時過早。
他說：「我對日銀是否應該盡快縮減購債規模，還是應該再等一段時間，沒有強烈的看法。日銀對未來縮減購債規模的步伐沒有預先設定的想法或時間表。」
他補充說，任何減少債券購買的行動都將分幾個階段進行，以避免破壞市場穩定。
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