美國航空下修Q2獲利盤前挫逾8% 同業股價慘遭殃

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 19:48

美國航空 (American Airlines) 周三 (29 日) 盤前股價大跌逾 8%，此前該公司下調本季獲利預期，稱儘管夏季旅遊需求料創紀錄，但定價權仍在減弱。

美國航空昨日修正第二季 (本季) 財測目標，預估經調整後每股獲利落在 1 至 1.15 美元區間，低於此前預期的 1.15 至 1.45 美元。

這家航空公司已經從利潤豐厚的商務旅行業務進行策略性轉變，以擴大其在較小市場的占比。然而，這些市場的產能過剩一直在損害其定價權。

華爾街投行 Jefferies 分析師在將美國航空股票評等下調至「持有」(Hold) 的同時，在一份報告中寫道：「現在 (在短期內) 更清楚的是，該策略並未按計畫進行。」

該行今年稍早因其防禦性成本控制而升評美國航空股票，並表示在分析師日之後「論點開始出現偏差」。

這項預測是在美國陣亡將士紀念日周末之後發布的，該紀念日周末被認為是美國夏季旅遊季節的開始，也是航空公司最賺錢的季節。

另一投行 Bernstein 分析師 David Vernon 在一份研究報告中表示：「部分由於預訂量接近造成的重大損失，使美國航空能否從強勁的夏季飛行季中獲得全部價值受到更大的質疑。」