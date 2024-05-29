勞資談判陷僵局 三星計劃展開史上首次罷工

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-29 13:18

三星電子 (005930-KR) 工會周三 (29 日) 宣布將展開史上首次罷工行動，為這家在半導體業務遭遇挫折的公司增添更多挑戰。

代表三星約 2.8 萬名員工的全國三星電子工會 (The National Samsung Electronics Union)，占公司員工總數的五分之一以上，是三星規模最大的工會之一。在和管理層的薪資談判陷入僵局後，該工會在周三宣布了罷工消息。

工會透過聲明表示：「我們想要的並非調薪 1%-2%，我們追求的是依據所完成的工作量，來獲取公平的報酬。我們希望我們的勞動能獲得公平、透明的補償。」

工會主席 Son Woo-mok 指出，談判陷入僵局的其中一項關鍵問題在於績效獎金。今年 3 月，三星的勞工管理委員會決定將今年的薪資調高 5.1%，勞資雙方一直在討論調薪問題，但雙方始終未能縮小分歧。

工會做出罷工決定之際，三星正面臨在關鍵領域落後競爭對手的劣勢。SK 海力士 (SK Hynix) 目前在應用於人工智慧 (AI) 的高頻寬記憶體 (HBM) 市場中取得初步領先地位。

罷工消息傳出後，三星周三韓股早盤跌近 1.6%，報每股 76,400 韓元，且已自 4 月高點下跌約 10%。