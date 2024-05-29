Merck砸30億美元收購眼科藥物開發商EyeBio
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 20:06
美國製藥大廠 Merck(默沙東 / 默克) 周三 (29 日) 同意以高達 30 億美元的價格收購民間生物技術公司 EyeBio，這是 Merck 為促進未來營運成長而進行一連串交易中的最新一筆。這筆交易將於今年第三季完成。
Merck 同意向 EyeBio 支付 13 億美元的現金和另外 17 億美元的未來里程碑式付款，作為交易的一部分，Merck 將獲得其視網膜疾病藥物 Restoret 的使用權。
Merck 曾在 2 月表示正在尋求高達 150 億美元的交易，而今年已經達成兩項重大交易，因為其重磅癌症免疫療法 Keytruda 將在 2030 年失去獨家銷售權 (Exclusivity)。
總部位於倫敦的 EyeBio 以 Eyebiotech Ltd 的名義運營，在美國和英國都有業務。EyeBio 由 SV Health Investors 創立，該公司得到英國新冠肺炎疫苗工作組前負責人 Kate Bingham 的支持。
EyeBio 正在對其實驗性療法 Restoret 進行早期試驗，以治療以血管異常為特徵的視網膜疾病，這些疾病可能導致視力受損。
該公司最近也完成了該藥物治療糖尿病性黃斑水腫 (Diabetic macular edema, DME) 的早期試驗，預估將在 2024 年下半年進入該疾病的中期試驗。
截稿前，默克 (MRK-US) 周三盤前股價下跌 2.63%，每股暫報 126.09 美元。
- 實際走訪掌握海外購屋！澳洲考察團火熱報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇