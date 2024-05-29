Merck砸30億美元收購眼科藥物開發商EyeBio

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 20:06

美國製藥大廠 Merck(默沙東 / 默克) 周三 (29 日) 同意以高達 30 億美元的價格收購民間生物技術公司 EyeBio，這是 Merck 為促進未來營運成長而進行一連串交易中的最新一筆。這筆交易將於今年第三季完成。

Merck 同意向 EyeBio 支付 13 億美元的現金和另外 17 億美元的未來里程碑式付款，作為交易的一部分，Merck 將獲得其視網膜疾病藥物 Restoret 的使用權。

Merck 曾在 2 月表示正在尋求高達 150 億美元的交易，而今年已經達成兩項重大交易，因為其重磅癌症免疫療法 Keytruda 將在 2030 年失去獨家銷售權 (Exclusivity)。

總部位於倫敦的 EyeBio 以 Eyebiotech Ltd 的名義運營，在美國和英國都有業務。EyeBio 由 SV Health Investors 創立，該公司得到英國新冠肺炎疫苗工作組前負責人 Kate Bingham 的支持。

EyeBio 正在對其實驗性療法 Restoret 進行早期試驗，以治療以血管異常為特徵的視網膜疾病，這些疾病可能導致視力受損。