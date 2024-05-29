德國5月通膨再度加速升溫 經濟學家：不影響ECB下周利率決策

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 22:30

外界普遍預估歐洲央行 (ECB) 將於下周四 (6/6) 的貨幣政策進行首輪降息之際，德國周三 (29 日) 最新公布數據顯示通膨意外加速升溫，凸顯 ECB 面臨的挑戰。有經濟學家認為，德國通膨率上升是預料之中，可能不會引起 ECB 決策者的警覺。

具體來看，德國 5 月調和消費者物價指數 (HICP) 年增 2.8%，高於市場預期的 2.7%，較前值 2.4% 大幅攀升；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，也較前值 0.6% 大幅放緩。

分析指出，德國 5 月整體通膨顯著上升，主因是運輸價格的基數效應，不過通膨趨勢是下行的，未來幾個月通膨料將下降並在今年下半年降至 2% 以下。此次數據可能證明了，核心通膨率和服務業通膨率更頑強，但在今年也會略有下降。

因此，本周的數據不太可能阻止 ECB 決策者在 6 月 6 日降息，這將是自該行為遏制物價上漲而採取前所未有的連續升息措施以來的首次降息，不過可能會讓官員在隨後的行動中更加猶豫不決。

許多經濟學家也表示，調和通膨連續第二個月上升，沒有理由感到恐慌。他們指出，5 月的數據在很大程度上是意料之中的，部分原因是一年前推出的全國廉價火車票計畫結束所造成的一次性影響。

LBBW 銀行經濟學家 Elmar Voelker 表示：「預期中的通膨上升不會改變 ECB 下周四的決定。」然而金融機構 HQ Trust 首席經濟學家 Michael Heise 表示，ECB 將面臨一個「艱難的選擇」。目前和未來幾個月的預期物價趨勢，尚未顯示通膨有明顯邁向 2% 目標的趨勢。

與此同時，ECB 管理委員會委員諾特 (Klaas Knot) 日前表示，歐元區「很快」是放鬆貨幣政策的時候，但他警告這一過程需要緩慢進行，以控制通膨。諾特指出，ECB 在 3 月公布的前一組預測顯示，今年降息三至四次是適當的。

諾特本周二在倫敦舉行的巴克萊 - 歐洲經濟研究中心國際貨幣政策論壇 (Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum) 上說:「政策利率將緩慢但逐步地進入限制較少的水平。 放鬆目前的限制性貨幣政策立場，逐步把我們的腳從煞車上移開，可能很快就會是合適的…」

他還提到，雖然有關新工資協議的最新數據確實表明，自 2023 年底以來工資成長有所放緩，但不幸的是，薪資增速仍居高不下。根據前瞻指標，2024 年的道路仍將相當坎坷。