美5月消費者信心指數意外升至102 未來一年通膨預期飆高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 23:50

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布最新數據顯示，美國 5 月消費者信心指數四個月來首次意外上升，原因是對商業狀況與就業市場看法改善。不過消費者對未來一年通膨預期飆升至 2023 年 12 月以來新高，通膨問題仍影響美國民眾對未來經濟看法。

具體來看，5 月消費者信心指數自 4 月修正後的 97.5 升至 102，遠超市場預期的 96，在上月跌至 11 年來新低後反彈。

另外，消費者 5 月預期指數飆升至 74.6，遠超修正後前值 68.8，創下去年 7 月以來最大漲幅，雖然低於 80 心理關卡，但已連續第四個月改善。與此同時，5 月現況指數升至 143.1，為今年 1 月以來首次上升，前值自 142.9 下修至 140.6。

美國 5 月消費者信心指數四個月來首次意外上升。(圖：ZeroHedge)

儘管消費者信心提升，但近幾個月來，由於通膨依然居高不下、家庭債務觸及紀錄高點、就業市場走軟，消費者信心呈下降趨勢。隨聯準會 (Fed) 將利率維持在 20 年來新高，美國選民在 11 月大選前普遍對經濟感到悲觀，這份報告尤其說明了這一點，消費者認為明年經濟衰退的可能性連續第二個月上升。

至於對就業市場、商業環境和股市的看法是這份報告中罕見的相對亮點。這份報告也顯示，消費者越來越擔心物價上漲和家庭財務狀況。

美國民眾對就業市場的看法好壞參半——認為工作「充足」的消費者較少，認為工作「很難找到」的消費者較少。經濟學家密切關注這兩個指標之間的差距，以衡量勞動市場的強弱。隨著近期收入前景改善，就業市場的未來前景不那麼悲觀。

就業市場指標整體趨勢依然疲軟。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，消費者似乎更擔心通膨，未來一年通膨預期升至 5.4%，創 2023 年 12 月以來新高。個人消費支出 (PCE) 物價指數將於本周五 (31 日) 出爐，市場預估 Fed 青睞的通膨指標上個月基本持平。

5 月消費者對未來一年通膨預期升至 5.4%，創 2023 年 12 月以來新高。(圖：ZeroHedge)