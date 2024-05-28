〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場靜待重磅通膨數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 21:39

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.9%。

美股周二開盤前，主要指數期貨走高，似乎有望在 5 月延續漲勢，可能創下今年迄今表現最好的一個月。與此同時，交易員也在留意最新的經濟數據，包括稍晚即將公布的美國經濟評議會 5 月消費者信心指數、本周五即將出爐的重磅通膨報告──4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

值得注意的是，根據美國證券交易委員會 (SEC) 的新規定，從周二開始，在紐約交易的股票結算周期將變成一天而非兩天，改為所謂的「T+1」的結算周期，目的是降低金融體系的風險，上次這麼做是在一百年前。然而外界擔心，初期可能會有問題，包括國際投資人可能難以準時拿到美元且修正錯誤的時間變少。

蘋果 (AAPL-US) 旗艦產品 iPhone 需求上月在中國市場出現反彈，出貨量增加 52%，主因是受惠其零售合作夥伴提供的一系列折扣。自 2024 年初以來，蘋果及其中國經銷商一直在降價，這些交易將延續到伴隨 618 的電商銷售節活動。

大宗商品方面，國際油價周二 走勢穩定，因為外界預料石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 6 月 2 日的產量會議上維持限制性供應政策，再加上美國夏季燃料需求強勁的希望，平衡美國利率在更長時間內保持高峰的擔憂。

昨日適逢美國和英國國定假日，國際油價交投清淡僅上漲約 1% 左右，美國夏季駕駛劑和度假季節的開短替強勁燃料需求提供支撐。

截至台北時間周二（28 日）21 時許：

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 17.58%，每股暫報 22.34 美元

遊戲零售商 GameStop 周二 盤前股價漲逾 20%，隨著投資人對這檔「迷因股」的興趣復燃，公司透過股票出售計畫籌集近 10 億美元。值得注意的是，這檔多被看空股票再度上漲，對空頭來說可能又要承受一筆損失。

Riot Platforms(RIOT-US) 早盤股價上漲 1.16%，每股暫報 10.49 美元

比特幣挖礦公司 Riot Platforms 已收購其競爭對手 Bitfarms 的 9.25% 股權，同時計劃公開收購這家規模較小的比特幣礦商，該公司曾在上月拒絕 Riot 的收購要約。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 2.73%，每股暫報 133.03 美元

根據媒體報導，記憶體晶片生產商美光計劃在日本廣島興建新廠，預估將投入約 51 億美元用於生產 DRAM 晶片，據稱其最快 2027 年底便可投入營運。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月經濟評議會消費者信心指數預期 95.9，前值 97

華爾街分析：

隨著今年以來美股企業獲利和美國經濟成長前景穩定上升，華爾街機構愈發確信，美股的上漲也將持續。瑞銀將 2024 年底標普 500 指數目標從 5,400 點上調至 5,600 點，德銀也將對標普 500 的年終預測上調至 5,500 點。

目前，華爾街對標普 500 指數的目標價中位數已經來到 5,250 點，高於去年 12 月 30 日的目標中位數 4850 點。最高目標價也從今年年初的 5,200 點上升到了 5,600 點。