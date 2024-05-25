美5月密大消費者信心指數終值升至69.1 通膨預期雙雙下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-25 01:30

美國密西根大學周五 (26 日) 公布最終調查顯示，5 月消費者信心指數升至 69.1，優於市場預期的 67.7，也高於初值的 67.4，部分原因可能與油價下跌有關，不過數值仍處在 6 個月低點。值得注意的是，消費者的長、短通膨預期均較 5 月初值有所回落。

5 月消費者信心指數終值升至 69.1，不過數值仍處在 6 個月低點。(圖：ZeroHedge)

具體來看，消費者 5 月對未來一年通膨預期終值降至 3.3%，低於市場預期的 3.4%，也低於初值的 3.5%，但略高於 4 月的 3.2%；未來五年通膨預期終值也降至 3%，低於市場預期與初值的 3.1%，與 4 月的 3% 持平。

5 月長、短通膨預期雙雙下滑。(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，5 月消費者現況指數也升至 69.6，高於市場預期與初值的 68.8；同月預期指數升至 68.8，高於市場預期的 67.0，也允高初值的 66.5。

另外調查顯示，消費者對耐久財購買狀況評估降至一年來新低，而消費者對其當前財務狀況的看法是 5 個月來最差，約 40% 的受訪者將生活水準下滑歸咎高物價。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「雖然消費者意識到自 2022 年以來實質通膨已大幅緩解，但相當一部分的消費者仍表示高物價給生活帶來負擔。」

除高物價和借貸成本引發生活成本的擔憂之外，密大調查中的受訪者也對勞動市場感到擔憂，預料失業率將上升、收入成長將放緩。此外，消費者也認為聯準會 (Fed) 在接下來的一年降息的可能性較小，目前只有四分之一的人認為會降息，而 1 月這一比例為 37%。

市場分析指出，密大消費者信心較初值略有改善，可能與油價下跌有關，然而數值還是處於半年低點。消費者惡化的預期表明，多種因素對支出構成下行風險。