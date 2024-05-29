〈新股IPO〉美國鋁材生產商Novelis即將在紐交所掛牌 擬募資近10億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 02:30

根據外媒周二 (28 日) 報導，美國鋁材生產商 Novelis 計劃在美股首次公開發行 (IPO) 募集高達 9.45 億美元的資金，這可能是對美股 IPO 市場的又一場考驗。

Novelis 是印度億萬富翁柏拉 (Kumar Mangalam Birla) 旗下鋁業公司 Hindalco Industries Ltd. 所擁有。根據周二的文件顯示，Novelis 計劃以每股 18 至 21 美元出售 4,500 萬股股票，IPO 後 Hindalco 將持有該公司 92.5% 的股權。

根據 Novelis 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件中列出的流通股，按照每股 21 美元價格計算，該公司市值約為 126 億美元。

據了解，Novelis 十年來一直在努力提高產能，為全球最大的鋁回收商，在北美、歐洲、亞洲、南美經營著 14 間廢料加工廠。該公司曾在今年 2 月表示已向監管機構秘密提交上市申請，根據當時的文件，Hindalco 在 2007 年以包括債務在內的約 60 億美元估值收購 Novelis。

Novelis 約 42% 的全球競銷售額來自北美，根據該公司近期公布截至 3 月的財報顯示，上季淨利報 6 億美元，年減 9.5%。不過包括 Norsk Hydro ASA 和美鋁 (AA-US) 在內的同業也披露同期黯淡的獲利。