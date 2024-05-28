知名避險基金Elliott斥25億美元投資德儀 敦促改善自由現金流

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 22:32

根據外媒《CNBC》周二 (28 日) 報導， 知名避險基金「艾略特管理公司」(Elliott Management) 已向德州儀器 (Texas Instruments) 投資 25 億美元並敦促該公司透過調整資本支出計畫改善其自由現金流。艾略特避險基金以「股東行動主義」(Shareholder Activism) 聞名。

根據《CNBC》看到的一封長達 13 頁的信中，艾略特建議德儀引入其所謂的「動態產能管理策略」，該策略將讓德儀到 2026 年實現高達每股 9 美元的自由現金流，這比追蹤全球最大模擬半導體製造商分析師目前的共識高出約 40%。

艾略特避險基金認為，自由現金流從 2022 年的每股 6.40 美元減少到今年預估的每股 1.83 美元，可能不受投資人的青睞，要不然他們會被德儀在汽車和工業領域的主導地位所吸引。 該避險基金堅信，德儀股價因此受到影響，在過去 2 年、4 年、6 年和 10 年的時間裡大幅落後於同行。

艾略特這封信函的重點是 2022 年資本支出計畫，該計畫要求德儀在 2023 至 2026 年期間將其資本支出增加到每年 50 億美元的高峰，使該支出從過去十年中約占收入 5% 的資本支出增加到高達收入的 23%。

而這筆資金的分配能讓產能的增加，使該公司目前的年收入幾乎翻了一番，達到 300 億美元。該避險基金認為，既然該計畫能讓「2026 年和 2030 年的產能水準比市場普遍預期的收入高出 50%」，關鍵問題就在於晶片需求周期逆轉。

對於德儀管理高層和董事會來說，關鍵問題不在於德儀是否有一個深思熟慮的長期策略，而在於考慮到預期的產能過剩水準，其產能建設的固定規模和速度是否合適。