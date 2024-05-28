GameStop募資近10億美元 盤前股價暴漲逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-28 21:00

遊戲零售商 GameStop 周二 (28 日) 盤前股價漲逾 20%，隨著投資人對這檔「迷因股」的興趣復燃，公司透過股票出售計畫籌集近 10 億美元。值得注意的是，這檔多被看空股票再度上漲，對空頭來說可能又要承受一筆損失。

截稿前，GameStop(GME-US) 周二盤前股價上漲 23.16%，每股暫報 23.40 美元。該公司市值在 5 月的前兩周飆升近 6 倍，部分原因是「Roaring Kitty」吉爾 (Keith Gill) 在社群媒體平台 X 發文回歸，引發散戶熱潮再現。

GameStop 上周五表示，在本月熱潮再現時出售 4,500 萬股股票，募資約 9.33 億美元。其打算將這筆金額用在一般公司用途，其中可能包括收購與投資。

這家實體遊戲零售商一直在努力應對消費者轉向電子商務公司購買遊戲和收藏品的問題。該公司本月稍早表示，預料第一季淨銷售額將從去年同期的 12.4 億美元降至 8.72 億至 8.92 億美元。

雖然 GameStop 股價上漲對部分投資人來說是個好消息，但對空頭來說可能是一筆損失。根據分析公司 Ortex Technologies 數據，該公司約有 20.5% 的公開發行股票處在賣空狀態。