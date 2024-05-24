再見了英特爾！輝達股票一拆十 有望加入道指

鉅亨網編譯許家華 2024-05-24 13:53

現在，一旦其 10 比 1 的股票拆分生效，輝達高昂的股價即將自 1000 美元以上，下跌至 100 多美元，意味輝達可能很快被納入道瓊工業平均指數 (下稱道指)。

道指是按股價加權計算的，而不是按市值計算。這意味著股價非常高的股票（例如目前的輝達）會使日常回報產生偏差。聯合健康 (UnitedHealth) (UNH-US) 股價約為 517 美元，是道指中最大的組成部分，佔比約 8.6%。輝達周四收盤價為 1037.99 美元，在目前的水準上，權重可能超過此比例。

但一旦輝達股票在 6 月 7 日拆分生效後跌至約 100 美元左右，就更有可能被納入道指，且這似乎是一個相當簡單的決定。

與此同時，晶片競爭對手英特爾 (INTC-US)——正努力追趕輝達，在 AI 晶片業務中與競爭對手 AMD (AMD-US) 爭奪業務——是道指中權重最低的成分股，以大約 30 美元的股價，英特爾只佔該指數的 0.5%。該公司的市值現在不到 1300 億美元，而輝達的市值接近 2.6 兆美元。

那麼輝達是否即將取代英特爾成為道指成分股？

有趣的是，周四英特爾股價下跌了 4%，而輝達股價飆漲了 9%。那斯達克綜合指數和費城半導體指數在早盤交易中都出現了上漲，但在下午整體市場賣壓中失去了其增長。

標普道瓊斯指數公司的女發言人拒絕評論，但她以「道指的維護方法」回應：「通常只有在公司聲譽良好，持續增長，並且眾多投資者感興趣時，其股票才會被加入為成分股。」這些特質都可以用來描述輝達。