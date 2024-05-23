輝達調高股息150%的真相是？

鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 13:30

輝達 (NVDA-US) 季度獲利再次超出華爾街預期，同時還將季度股息調高 150%，自原本的 4 美元提高至 10 美分。

隨著人工智慧的發展，輝達獲利和現金流呈現爆炸性成長，但這並不是提升股息的原因，而是因為輝達同時宣布將進行 1 拆 10 的股票分割計畫 (6 月 7 日生效)，所以分割後的新股息將為每股 1 美分。

每股一美分是最低的價格。

抬高股息很棒，但畢竟輝達不是股息股。根據舊派息，股票收益率僅為 0.02%，而新股息則為 0.04%。

標普 500 指數中派息股票的平均報酬率約 2.3%，因此若與派息股票相比，輝達在該指數中為股息率最低的公司。所以，即便抬升 150%，投資者的焦點也不在輝達的股息或股息收益率，他們看中的是輝達史詩般的成長。

輝達第一季營收 260 億美元，較去年同期的 72 億美元激增，每股獲利自去年同期的 1.09 美元上升至 6.12 美元，且遠高於華爾街預期的 5.60 美元。

針對第二季，輝達預期營收年增 100% 以上，達約莫 280 億美元，分析師認為該財測數據看起來很穩健。

抬升股息雖是利多，但輝達盤後股價大漲 6% 以上是受財報激勵，報每股 1006.99 美元，這也意味輝達拆股後，每股將落在 100 美元左右，較標普 500 指數成分股的平均股價 220 美元更好入手。