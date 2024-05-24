看好AI推動iPhone 16銷售 Wedbush上調蘋果目標價至275美元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 16:50

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 將蘋果 (AAPL-US) 的目標價從 250 美元上調至 275 美元，主因是考慮到由人工智慧技術驅動 iPhone 16 超級周期，可能會使蘋果每股增加 30 至 40 美元。

艾夫斯周四 (23 日) 在社群平台宣布了此一調整，並強調，即將召開的全球開發者大會是蘋果的關鍵時刻。

他說：「將蘋果的目標價從 250 美元提高到 275 美元，以反映即將進入人工智慧驅動的 iPhone 16 超級周期需求。我們認為，蘋果生態系統中內建的人工智慧技術，使該股每股價格上漲了 30 至 40 美元。」

此外，艾夫斯先前曾指出，蘋果在中國復興的「種子」正在埋下，需要耐心來度過暫時的疲軟。

人工智慧在科技業的潛力一直是討論的熱門話題。最近的一份報告表明，iOS 上的人工智慧，可能會提高蘋果 iPhone 的銷量，從而可能幫助其股價上漲 23.5%。這進一步凸顯了艾夫斯最新看法的重要性。

同時，因「大空頭」而聞名的 Steve Eisman 也強調，蘋果在人工智慧領域是一個的「隱藏」角色，進一步增加了人們對蘋果人工智慧潛力日益增長的興趣。