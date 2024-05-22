香奈兒暗示未來時局艱難 歐洲奢侈品股齊跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 20:30

歐洲奢侈品股周三 (22 日) 受到衝擊，此前香奈兒 (Chanel) 警告奢侈品產業正在進入一段更具挑戰的環境，而且分析師認為，該公司的利潤率面臨越來越大的壓力。

香奈兒公司 (Chanel Ltd.) 公布 2023 會計年度財報後，追蹤歐洲奢侈品股的斯托克奢侈品 10 指數 (Stoxx Luxury 10 index) 重挫 1.9%，創下約一個月來最大跌幅。雖然這家著名的時尚、化妝品和珠寶品牌公布兩位數的銷售和利潤增長，但投資人的注意力集中在其前景的謹慎基調上。

香奈兒全球財務長 Philippe Blondiaux 說：「我們的產業在經歷了 3 年的非凡成長之後，現在進入了一個更具挑戰性的環境。」

今年以來，奢侈品股一直波動不定，令人失望的最新消息和開雲集團 (Kering SA) 等公司發出的警告令人擔心，消費者在揮霍之前會三思而後行。新冠疫情後中國主要市場的反彈已經動搖，估值上升也沒有起到幫助作用，該產業的預期本益比高於歷史平均水準，與歐股大盤相比溢價高達 100%。

其他奢侈品公司方面，愛馬仕國際 (Hermes International) 周三歐洲股價下跌 3.6%、開雲集團 (Kering) 和路易威登集團 (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA) 下跌 2%、歷峰集團 (Richemont) 下跌 1.1%。

CIC Market Solutions 分析師 David Da Maia 表示，由於行銷支出增加 20%，香奈兒的營業收入減少了 100 多個基點。