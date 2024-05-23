萬科一周內獲逾200億人民幣貸款 專家：對陸房地產業具顯著提振意義

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 16:33

深陷困境的中國萬科集團 (000002-CN) 的流動性壓力持續獲得緩解，繼周一 (20 日) 獲得中國銀行人民幣 12 億元貸款後，這家中國房地產巨頭最新傳出再獲 200 億元貸款。

《中國基金報》報導，萬科已跟招商銀行等大型金融機構簽訂合約，獲得人民幣 200 億元銀行團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股份，迄今到帳 100 億元，這是 2020 年來房地產單筆金額最大的一筆貸款。

對此萬科表示，此次獲貸有助其進一步提升流動性，體現招商銀行等金融機構的大力支援。萬科將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。

萬科近期密集宣布融資動作獲得落實，上周一 (13 日) 公告稱向中國銀行、農業銀行、北京銀行申請總計 73.39 億人民幣，上周四 (23 日) 還在深圳證交所成功發行一筆規模 14.35 億人民幣的商業房地產抵押貸款支持證券，本周一又再次獲得中國銀行 12 億人民幣貸款。

業內人士指出，銀行團融資方式由於金額大、需多家銀行共同認可，因此對借款人要求很高。此外，當前房地產政策出現重大利多，萬科獲得重大融資進展，對中國房地產行業信心也具備顯著的提振意義。

值得注意的是，此次銀行團貸款也許能起到示範作用，帶動萬科其他融資加速落地，上周便有消息傳出，萬科就國營銀行牽頭的銀行團貸款抵押品達成初步協定，貸款提取金額料將不超過 500 億人民幣，萬科當時未回應此事。今 (23) 日放貸的銀行團主要是股份制銀行，後續或許仍有銀行團貸款會陸續落地。

受上述消息激勵，萬科近期在二級市場上股債齊揚，萬科 A 近期連續多日上漲，市值迄今已重回千億，股價從低點反彈超過 40%。