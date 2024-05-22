家族企業經營權紛爭不斷 永佳捷董座許作名談家族傳承兩大條件

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-22 16:04

電梯廠永佳捷主辦「1949 台商學媒體論壇」，由董事長許作名主持，同時邀請多位專家學者一同探討家族經營權之爭，以及家族企業傳承首重「意願」與「能力」兩大重要因素。

論壇邀請義守大學企管系教授鍾喜梅、眾博法律事務所主持律師許兆慶，以及 Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜，與許作名共同討論「家族企業如何進行傳承」。

許作名在論壇中指出，家族傳承衍生的經營權問題，或是上市公司持股不足引發外人搶奪經營權，要解決經營權之爭唯一的解決方式，就是經營者需有足夠的股權，防止外人乘虛而入。許作名也強調，如果真的看好其所經營的公司，用多數股權展現實力，以防外人有機可乘。

Alliance Advisors 董事總經理馮欣宜則分享，如何在經營權之中獲得外資的支持。上市櫃公司都要重視國際第三方評等。為了獲得外資支持，首先董事會出席率不能低於 75%、董事名稱與背景需公開、一般董事最多擔任 6 個職務、執行職務董事最多 5 個職務，以及獨立董事席次不能少於三分之一等。

義守大學企管系教授鍾喜梅提到，企業的經營權轉移，不僅是權力的移轉，更重要的是關乎企業未來走向、員工生計，以及大眾對公司的期待與觀感。

至於企業接棒的時間點，鍾喜梅則指出，這確實是一個難題，企業對很多第一代而言是 baby，捨不得放手，鍾喜梅認為，當企業出現部分危機後就是傳承契機，建議要儘早布局。