全台業界首家！永佳捷電梯比照日本將「地震感知器」列為標配

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 19:23

0403 地震迄今近一個月，大小餘震不斷，永佳捷電梯總經理蔡定憲今 (30) 日宣布，未來在新梯與更換控制系統這兩項業務，會把「地震感知器」列為標準配備贈送給客戶，同時也呼籲主管機關應比照日本，要求業者將「地震感知器」列為「義務」設備，並編列預算補助老舊社區安裝，維護民眾安全。

蔡定憲說明，地震感知器在台灣有很多製造商，非冷門專利產品，當地震來襲震度達到一定程度，就會緊急將運行中的電梯停靠在最近樓層，疏散乘客。此時車廂停車，避免在運行中遭劇烈晃動脫軌而墜落，可說是大大降低風險，是電梯業界的避難神器之一。

蔡定憲進一步提到，台灣與日本同為地震頻繁的地區，日本早已將「地震感知器」列入法規成為標準配備。而與永佳捷合作的是台灣本土企業三聯科技，該公司是台灣地震監測器龍頭，利用半導體技術研發「數位化自動回傳系統」，屬新世代產品，政府重要設施、企業總部及高科技廠辦等都是主要客戶。

蔡定憲說，由於過去電梯大廠在追求高毛利下不願被開發商砍價犧牲利益，因此地震感知器多列為選配，加上多數社區在資訊有限或是老舊社區不願花錢添購下，在台灣並不常見。蔡定憲補充，地震感知器必須與電梯相同品牌的控制系統相容連結，才能發揮最大作用，因此才設定新梯與更換控制系統列標準配備贈送給客戶。