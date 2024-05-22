宏正今年本業獲利拚成長 電腦展聚焦AI應用解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 18:06

宏正 (6277-TW) 今 (22) 日召開 COMPUTEX 2024 展前會，將以「AI 賦能：創新連結，沉浸體驗」為主題，展出多項創新連結的前瞻市場應用，主要涵蓋全數位化伺服器機房、專業航管應用、AI 應用解決方案、會議室解決方案、專業音訊及高效工作站等多元應用。

宏正也於會中說明公司最新的營運概況，財務長暨發言人田慶威表示，目前已有一些專案正在洽談中，專業影音產品持續耕耘於金融機構、政府控制中心、教育產業，已逐漸看到成果，後續看好高階 KVM 及專業影音產品線動能，將有助毛利率提升，加上新產品線布局發酵，也將貢獻營運表現，全年本業獲利可望成長。

田慶威進一步指出，目前觀察電子及半導體業的庫存調整已接近尾聲，需求逐漸回溫，像是專業影音產品線 4 月業績年增 15%，也推升公司單月合併營收年增 4.2%，終止連 10 個月年減態勢；累計宏正前 4 月營收 15.81 億元，年減 10.9%。

針對此次 COMPUTEX，宏正資深副總經理林勇達認為，隨著 AI 人工智慧的崛起，AI 伺服器的需求亦隨之增加，將於此次展會中展示如何運用宏正高階機房解決方案提升 AI 伺服器管理效率，實現能源永續最佳化。

COMPUTEX 2024 台北國際電腦展 6 月 4 日至 6 月 7 日在南港展覽館舉行，宏正將展示旗艦級電視牆影像處理器，結合環控系統與 AI 語音助理，並搭配寬達 7 米的大型 LED 電視牆，模擬打造全功能的地震災害應變中心，打造沉浸體驗。