台商投資印度熱度高 萬年清搶先布局印度水處理市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 13:27

近年來，台灣企業紛紛轉向印度市場，積極擴大在印度快速發展的新興經濟體中的投資。萬年清環境工程 (6624-TW) 今 (22) 日宣布，6 月即將在印度清奈註冊成立全資子公司 Everclear Environment India Pvt. Ltd，正式進軍印度市場。

萬年清環境工程主管指出，這一赴印度投資不僅深化了萬年清的國際市場佈局，也反映了公司對印度市場潛力的高度期待。董事長何家慶表示，印度市場擁有巨大發展潛力，目前已是全球第四大經濟體，同時台商近年來也加快在印度的投資腳步，因此子公司的成立將可更好地服務當地台商及印度商的需求，推動印度水處理行業的發展。

展望未來，萬年清指出，公司對印度市場充滿信心，目前除正積極與台資鞋廠進行洽談, 提供廢水處理統包服務，也與印度當地企業及工業區積極合作，已在新德里進行模廠示範計畫以提升其廢水廠的處理效能，並有生技廠零排放、市政污水回收項目也正在洽談中。

萬年清指出，同時亦積極與印度相關公協會及研究機構 (如 PHDCCI、CII、IIT Madras 等) 進行交流，提升公司能見度並尋求各種合作機會，通過技術交流和合作，推動水處理技術的本地化應用和發展。公司預計，隨著印度經濟的快速發展以及環保意識的提高，對高級水處理技術的需求將持續增長，公司在印度市場的業務將迎來高速成長期。