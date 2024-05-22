〈房產〉南二都10年來人口遷入數不高 台南房價卻飆漲近9成冠全台

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 12:24

房仲業者依內政部與實價資料，統計 10 年來全台六都累計淨遷入人口數與房價，其中人口淨遷入數不及新北及桃園的南二都，房價漲勢卻是領先，尤以台南市房價飆升近 9 成冠居六都。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，南二都雖說人口增幅不比北台灣新興城市，但科技產業進駐帶動區域經濟發展，也加大房價上揚力道。

根據內政部統計，桃園、台中 2014-2023 年淨遷入人口累計分別達 19 萬 7322、10 萬 2824 人，位居六都冠亞軍。而台北、高雄則為六都中，唯二 10 年來淨遷入人口達到負數的城市，其中北市更遷出逾 21 萬人。

賴志昶分析，北市受高房價所困，不僅是首購年輕族群難以移入，不少中高年齡層族群若想換屋，大多也換不回北市，僅仍選擇新北或桃園，房價長久處於高檔，人口外移趨勢難解；此外，近年來機場捷運、TPASS 等議題炒熱，大台北交通機能逐漸健全，外縣市親民的房價，也讓人口持續外移。至於桃園、台中能成為人口成長的績優生，前者主要受益親民房價，磁吸「脫北者」移入；而後者則為科技業聚落的後起之秀，且近期重劃區議題濃厚，受到中部其他縣市購屋者青睞。