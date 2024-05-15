〈房產〉代銷公會全聯會：新政府應重視年輕人買房需求及市場缺工問題

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-15 16:51

賴清德總統即將就職，不動產代銷公會聯合會理事長戴嘉聖在今 (15) 日提出房地產政策建言，戴嘉聖指出，呼籲政府重視有真正買房需求的年輕人，針對自備款不足的年輕人，納入修訂購屋貸款優惠政策考量；同時，也請其解決影響甚鉅的「缺工」問題。

戴嘉聖指出，台灣各行業都存在「缺工」問題，造成的原因包括少子化、低薪、工作選擇多樣化、工作價值觀改變、企業不用中高齡勞工、產業未能轉型等，其中少子化問題一直為社會關注，並認為「高房價」是造成年輕人不願生育的主因之一，並將高房價的元兇直指建商和代銷業者，真是莫須有之罪。

戴嘉聖強調，台灣少子化，生育率低，教養成本過高是主因之一，政府對此雖祭出育兒津貼、增設公托等相關補助政策，若能再加大力道與廣度，必有一定效果。至於房價，近年因土地取得及營造成本的增加而墊高，政府目標不應是採取各項抑制手段，而應著眼如何讓年輕人能有房子住。