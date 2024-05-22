〈房產〉北市購屋總價2000萬元以內仍是房市交易主流 這5區最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 11:03

台北市房價雖然位居全國之冠，普遍認為台北市購屋總價高昂，但依統計，總價 1000- 2000 萬元的住宅仍是台北市交易主力，總價 2000 萬元以下占比更逾 5 成。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各總價帶交易占比，發現住宅總價 1000-2000 萬元交易占比高達 39.3% 最高。

其中最熱銷行政區為文山、內湖及北投，且行政區內交易量占比皆逾 4 成；此外，位處台北市蛋黃區的中山區及信義區，總價 1000 萬元至 2000 萬元交易量也名列第 4、第 5。

台北市近一年房市交易總價帶占比，1000 萬元以下占比 12.7%、1000 萬元 - 2000 萬元占比 39.3%，兩者占比合計高達 52%，顯示台北市住宅仍以 2000 萬元以下為主流。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市的房價雖然位居全國之冠，但是絕大多數的民眾的購屋能力未能跟上台北市的房價上漲速度，因此往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象；再加上台北有眾多屋齡較高的中古屋，相較嶄新大樓房價較為便宜，使台北市的房屋交易總價帶仍以 2000 萬元以下為主流。

如從總價 1000-2000 萬元間的交易熱區來看 ，北市的 12 行政區之中，以文山、內湖、北投、中山和信義 5 大行政區買氣最旺，其中，文山區以交易量 609 件位居第一，且文山區交易量中有將近六成比例都落在這總價帶。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山區與排名第三的北投區相似，皆屬於台北市蛋白區，整體房價相對市中心較為親民。目前文山區以公寓產品交易居多，且新案較少，房價大多仍在 4-5 字頭，平均購屋坪數約為 30 坪左右。而北投區相較之下，距離市中心則較遠，且鄰近山坡地開發受限，也有不少屋齡偏大的公寓及大樓，因此單價在 4-5 字頭的產品仍將近半數，多分布於捷運奇岩站到關渡站沿線周邊。

而內湖區則以 574 件交易居次，陳金萍說明，內湖區擁有科技產業聚落，吸納眾多就業人口，也帶動周邊居住需求，區域建設發展已成熟，進一步讓當地房市交易獲得支撐，目前總價 1000-2000 萬元區間交易仍以公寓居多，5 字頭房價可以購得約 30 坪左右的房屋，而大樓產品房價高，房市交易多分布於捷運沿線與內湖科技園區周邊，購屋面積相對受限。

位在台北市蛋黃區的中山區及信義區也上榜第 4、第 5 名，陳金萍表示，中山區商業活動熱絡，交通便利，吸引許多在台北市工作的民眾購屋，加上近年不論在建商推案或是中古屋市場中，都有許多小坪數的大樓住宅產品可供選擇，坪數多在 10-20 坪，購屋負擔相對較輕，交易穩定。至於信義區，是台北市傳統高價區，因生活機能發展成熟，交通機能完善，捷運站周邊也有不少套房、小坪數住宅交易，吸引單身、首購族群入主。