〈紐約匯市〉Fed官員籲對降息保持耐心 美元指數小漲、以太幣續噴

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-22 05:50

美元指數周二 (21 日) 小幅上漲。聯準會 (Fed) 官員認為，再多等待幾個月，確保通膨真正回到 2% 目標後才開始降息，才是慎重的作法。與此同時，受以太幣現貨 ETF 有望獲准上市的消息激勵，以太幣延續漲勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.08%，報 104.64。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「由於本周缺乏經濟數據催化劑，匯市交易區間已收窄。不過，受 Fed 官員釋出「維持高利率更久」的訊息支撐，美元仍處穩固基礎。」

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他需要再看到幾個月的良好通膨數據，才能放心地支持寬鬆貨幣政策立場，不過，他也說最新通膨數據令人感到放心，升息的可能性「非常低」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也警告不應太快降息，認為 Fed 在首次降息時必須保持謹慎，確保不會激發被壓抑的家庭和企業支出，從而使央行陷入通膨反彈的境地。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「Fed 官員們的發言正在推動市場，但截至目前，他們尚未發表任何在交易員預期之外的言論。除非明天下午的 FOMC(聯邦公開市場委員會) 會議紀錄出乎意料，否則本周市場可能會相當安靜。」

Fed 本月稍早宣布維持利率不變後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後也排除進一步升息的可能性。

歐元微貶 0.05% 至 1.0854 美元。投資人將關注周四 (21 日) 的歐洲央行薪資追蹤數據和歐元區採購經理人指數(PMI)，這些數據有望為歐元區的貨幣政策周期提供進一步線索。

美元兌日元微貶 0.04% 至 156.13 日元。自從 5 月因日本當局疑似干預而開局動盪後，過去幾個交易日以來，日元匯價一直處於狹幅波動。

加密貨幣方面，以太幣日前創下近兩年來最大單日漲幅，比特幣則逼近歷史高點，投資人持續關注以太幣現貨 ETF 的上市申請結果。

截稿前，以太幣上漲 6.5% 至 3,751.6 美元，盤中一度觸及 3,838.8 美元，是 3 月中旬以來最高。該幣周一 (20 日) 一度飄漲近 14%，創 2022 年 11 月以來最大單日漲幅。

比特幣盤中突破 7.1 萬大關，截稿前小漲 0.7% 至 69,596.8 美元。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格: