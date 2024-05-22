微軟推出AI助手Team Copilot、自製晶片Cobalt 100供客戶預覽使用

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-22 06:53

一年一度的微軟 (MSFT-US)Build 開發者大會於周二(21 日) 揭幕，繼今年大會前夕發表新一代 AI PC 架構「Copilot+ PC」後，周二的主題演說聚焦於一系列 AI 軟體和擴充功能，包含 Team Copilot。

Team Copilot 是將 AI 代理程式導入 Microsoft Teams 中的聊天和會議功能。根據介紹，Team Copilot 可在會議中擔任主持人的角色，負責做筆記、總結重要資訊以及追蹤截止日期等，藉此輔助團隊作業，預計今年稍晚向企業客戶推出。

微軟同時透露有關自製晶片的最新訊息。該公司宣布，周二起將開放 Cobalt 100 中央處理器 (CPU) 的預覽版，供 Azure 雲端運算服務的客戶試用。

即使 Azure Cobalt 100 處理器並非為 AI 提供動力的先進晶片，對於在運算租賃業務中追趕亞馬遜、Alphabet 旗下 Google 等競爭對手的微軟來說，仍是一大里程碑。

周二發布的其他重大公告還包含 GitHub Copilot 擴充功能、和可汗學院建立合作夥伴關係，為美國教師提供免費 AI 工具，以及 AI 分析平台 Fabric 的即時智慧功能等。

微軟還表示正在深化與 Meta 的合作關係，將 Windows Volumetric 應用程式導入 Meta 頭戴裝置 Quest，讓開發人員能夠將他們的 App 擴展到 3D 空間。