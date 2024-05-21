渣打符銘財看市場前景喜憂參半 科技類外銷訂單復甦情況不一

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 10:13

台灣 4 月外銷訂單較去年同期成長 10.8%，優於之前市場預估值為 6.1%，不過，仍遜於渣打之前預估的 13.4%。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，對於市場前景喜憂參半，各國科技類訂單復甦情況不一，但美國與中國需求快速反彈，對台灣來說仍是好消息。

符銘財說明，台灣 4 月外銷訂單的年成長數據是自 2022 年 3 月份 (16.8%) 以來成長最迅速的一次，主要原因是受益於低基期效應，因為自 2022 年年中以來，外銷訂單一直落在負成長區。

以單月成長來看，外銷訂單 4 月下滑 0.1%，與 3 月份 25% 的月成長呈相反走勢。由於 4 月 3 日的大地震主要影響區域為花蓮和台東東部沿海地區，根據最新數據，包括新竹科學園區在內的全台主要科技園區中，主要幾家主要科技、半導體公司在經歷短暫停工、完成安全檢查後，同一天即恢復運營。

因此，4 月份包括電子零件 (半導體) 和資訊與通訊產業在內的科技類外銷訂單依舊維持單月成長 1%，較去年同期成長 16%。但不包括科技類的外銷訂單月則下滑 2.4%，不過，仍較去年同期成長 1.5%。

值得注意的是，運輸設備的外銷訂單出現單月負成長 3.1%，也較去年同期下跌 28.9%，受全球汽車和電動汽車銷售數據疲軟衝擊。

以國家、區域細分來看，來自美國的外銷訂單單月成長 2.6%，較去年同期成長 11.8%，日本外銷訂單單月成長 2.6%，但較去年同期下跌 10.5%；歐洲單月成長下跌 7.4%，較去年同期下跌 0.2%；對中國外銷則出現單月下跌 3.8%，但受益於低基期，仍維持 16.3% 的年成長幅度。

整體而言，符銘財指出，2024 年前 4 個月，台灣的科技類訂單較去年成長 3.8%(2023 年為負成長 14%)，非科技訂單則較去年同期進一步下跌 4.4%(2023 年為負成長 19.4%)。

單就科技類訂單來看，主要歸功於美國 (年成長 18.2%) 和中國 (年成長 20.9%) 市場的需求強勁；同期來自日本和歐洲的科技類訂單則分別較去年同期下跌 11.6% 和 26.4%，再次印證主要市場復甦情況不一的局勢。