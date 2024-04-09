〈渣打投資展望〉金價過熱恐面臨修正壓力 未來1年仍上看2200美元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 18:47

渣打銀行今 (9) 日發布 2024 第 2 季全球市場投資展望，對於黃金價格持續創紀錄，甚至一度登上每盎司 2384 美元，財富管理處投資策略部主管劉家豪坦言，金價確實出現過熱，完全脫離合理推估基本面，接下來可能面臨一波修正，但未來 12 個月目標價仍上看 2200 美元。

劉家豪分析，根據歷史經驗，黃金等貴金屬價格往往在通膨高漲的環境下走揚，現在通膨持續下滑，經濟成長動能也更強，但金價不跌反漲，而美元指數維持在 104 左右，亦未大幅波動。此外，從黃金 ETF 來看，已經出現獲利了結的現象，金價可能面臨修正壓力。

劉家豪進一步指出，若是擔憂經濟衰退的避險目的，投資人大可去購買債券，不僅利率高、還可領息收，但目前的金價完全不甩這些不利因素，價格逆風上揚，已經脫離合理推估基本面。

渣打 CIO 預估美國聯準會於年中開始降息，實際收益率走低，可望支撐黃金價格可能在未來 12 個月偏向上行，目標價每盎司 2200 美元。