〈渣打經濟展望〉Q2迎金髮女孩經濟 今年「股優於債」首選美日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-09 17:04

渣打銀行今 (9) 日發布第二季經濟展望，財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，事實上，全球經濟軟著陸發生在去年第四季，今年第一季主要股市屢創新高，預期第二季金融市場有機會迎來夢寐以求的「金髮女孩經濟」，也就是經濟不太冷、通膨不太熱，貨幣政策由緊轉鬆的投資舒適區，歐美主要央行可能在本季啟動預防性降息，將在未來 6-12 個月，繼續支持債券和股票等金融資產的表現，並呈現股優於債，尤其美、日股票仍是首選。

根據渣打 CIO 報告，預估未來 12 個月，美國經濟軟著陸的機率為 50%，而不著陸的機率為 30%。儘管經濟數據較預期強勁，但通膨逐步放緩，美國聯準會可能在 6 月啟動預防性降息，預期年底之前降息 75 個基點。

至於歐元區方面，劉家豪坦言，原先市場普遍對於經濟前景看法不樂觀，但現在來看，歐元區已經避免了技術性衰退，雖主要經濟體德國經濟面臨壓力，不過，西班牙和義大利的表現則相對穩健，主要受惠於疫情後強勁的報復性消費。渣打 CIO 預估歐洲央行從 6 月開始降息，年底前可能降息 75 個基點。

渣打 CIO 持續看好全球股票和債券的表現優於現金資產，看好美國和日本股票的漲勢將延續。此外，各類型債券殖利率相對具投資吸引力，但預期價格上漲動能將轉趨溫和，至於美元走勢，可能維持高檔區間橫盤。

渣打 CIO 預估，未來 3 個月美國 10 年期公債殖利率將保持在 4.00-4.25% 範圍，未來 12 個月將相對緩和地降至 3.75-4.00%。各種類型的債券殖利率具投資吸引力，不過相較於年初，價格上漲動能轉趨溫和，因此相對偏好 5-7 年期的中天期債券。

至於未來 12 個月主要股票指數成長目標預測，渣打 CIO 預估，日經 225 指數及那斯達克 100 指數仍有 15% 的上漲空間，標普 500 指數及香港恒生指數亦有 10% 的報酬。