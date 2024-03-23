〈台升息半碼〉渣打符銘財：升息時間提前 但Q3前美元對台幣仍強勢
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-23 11:00
台灣央行出乎意料升息半碼，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，央行此舉主要是為了預防性的抑制通膨，上調半碼可能是一次性的，預期今年接下來的利率決策將按兵不動，然而，電價上漲對於通膨的外溢效應仍然不清楚，6 月還是有升息的可能性，但前提是通膨飆升，顯著超出 2% 警戒值，符銘財也預估，美元第二至第三季對新台幣仍將維持強勢。
台灣央行意外將基準利率上調半碼至 2%，渣打銀行及市場各機構原先預期央行將保持政策利率不變，就連總裁楊金龍也笑稱，此次升息半碼是「surprise (驚喜)」。此外，央行還將 2024 年經濟成長率預測值從 3.12% 上調至 3.22%，CPI 及核心 CPI 年增率預測值分別由 2023 年底預估的 1.89%、1.83% 上調至 2.16%、2.03%，主要考量 4 月起電價上漲約 1 成。
符銘財表示，在理監事會議後，楊金龍提及，理事們認為目前的政策利率是合適的，預期國內通膨可望有效下降，並認為未來利率上調的空間有限，因此，渣打預期央行接下來將保持政策不變，並將重貼現率保持在 2% 水平，直到 2024 年底。
央行聲明強調，將持續緊盯國內服務業價格上漲的狀況，並密切關注的電價調漲對於整體通膨的影響。央行也很擔心一旦電價調整的外溢效應開始向整個經濟蔓延，形成「萬物皆漲」，壓抑通膨將變得更加困難。
符銘財說，在央行宣布升息半碼前，市場從未來六個月的 NDIRS 曲線中增加了一次升息的預期，但沒料到升息的時間提前了。不過，楊金龍釋出鴿派論調，我們仍相信這次很可能是今年最後一次升息。
然而，國內利率環境仍處於「實質負利率」，顯示新台幣利率曲線下調空間有限。如果第二季通膨意外上升，可能還會有更多的升息空間。
至於匯市的影響，符銘財表示，升息半碼對新台幣提供升值空間有限，美台利差仍相當大。楊金龍提到，台北股匯近來表現脫鉤，主要是由 ETF 引起，符銘財預期，債券 ETF 將會持續大量買進美元，抵銷外資資金的流入。
符銘財進一步表示，新台幣 NEER 現在比 3 年移動平均線低約 0.9%，且較 2023 年 8 月至 10 月期間的平均水平低約 1.4%，這顯示新台幣匯價還沒到特別便宜，我們預期，美元兌台幣匯率於第二季至第三季仍將保持較高水平，主要受到季節性負面影響以及股利的發放。
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