〈外銷訂單〉4月外銷訂單471億美元年增10.8% 電子產品年增22.7%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 19:01

呼應 520 新舊任總統交接，外銷訂單成績也報出喜訊，經濟部統計處長黃于玲今（20）日指出，113 年 4 月外銷訂單金額統計為 471 億美元，月減 0.7%，年增 10.8%。經濟部統計處長黃于玲表示，主要是 AI 及新興科技應用持續擴增所帶動，且去年比較基期較低，使年增率表現優於預期，其中以電子產品 171.0 億美元佔比最高，較上月增 3.6%，年增 22.7%。

統計處公布 4 月外銷訂單 471.0 億美元，經季節調整後，較上月增加 5.7%。與去年同月比較，外銷訂單增加 46.1 億美元，按新台幣計算增 17.3%。累計 1-4 月與上年同期比較，1 至 4 月外銷訂單 1,804.1 億美元，較上年同期增加 17.1 億美元，增 1.0%。

在主要貨品類別，以電子產品 171.0 億美元佔比最高，較上月增 3.6%，也較上年同月增 22.7%，主因人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求熱絡，致晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單增加；以接自美國增 15.8 億美元、中國大陸及香港增 12.9 億美元較多。

其次為資訊通信產品：130.5 億美元，較上年同月增 8.4%，主因 AI 應用及雲端產業需求持續暢旺，帶動伺服器訂單續揚，加上顯示卡接單較上年同月成長所致；以接自東協增 9.8 億美元較多。

此外基本金屬製品 22.3 億美元，較上月增 0.3%，較上年同月增 3.5%，主因客戶回補庫存挹注訂單需求所致。

其餘光學器材、機械產品、塑橡膠製品、化學品等貨類，皆較上月減少。